وزارة الصحة توضح كيفية الاستفادة من حملة التلقيح ضد كورونا في مرحلتها الأولى

جدة - عبدالحي حسين - بعد إعلانها أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ستبدأ الأسبوع المقبل، كشفت وزارة الصحة الطريقة التي سيتم من خلالها تنظيم عملية التلقيح والفئات المستهدفة منها في المرحلة الأولى، حيث أحدثت بوابة إلكترونية ورقما مجانيا لهذا الغرض.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى “اليوم 24″، “يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 17 17 ، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 يناير 2021 في الساعة 12 زوالا”.

وأفادت الوزارة بأن عملية التلقيح الوطنية ستتم بصفة تدريجية، وستشمل الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد -19 ومضاعفاته، والتي حددتها في مهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة.

وأضافت أن العملية سيستفيد منها أيضا، الأشخاص المسنون البالغون 75 سنة فما فوق، كما ستشمل هذه العملية، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض “كوفيد –19”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، بمعدل 66 مليون جرعة من اللقاح، وأكدت أن اللقاحين البريطاني والصيني اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المملكة، قد تم تصنيعهما “وفقا للمواصفات الدولية مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما”.