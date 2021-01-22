شكرا لقرائتكم خبر عن السويد: تطعيم ألف شخص بلقاح مخزن بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في القطاع الصحي بالسويد أمس الجمعة، إن خمس مناطق في البلاد أوقفت مؤقتا برامج التطعيم بأحد أنواع اللقاحات بسبب مشاكل تتعلق بطريقة تخزينه أثناء الشحن.

وتم تخزين نحو 2100 جرعة من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في درجة حرارة منخفضة للغاية أثناء النقل. أضاف المسؤولون أنه تم استخدام نحو ألف جرعة من هذه اللقاحات.

وقالت وكالة الصحة العامة إنها ستحقق فيما إذا كانت درجة الحرارة المنخفضة أثناء الشحن قد أثرت على خصائص اللقاح وما إذا كان الذين تعاطوه بحاجة إلى التلقيح مرة أخرى.

وأوضح أندرس تيجنيل كبير علماء الأوبئة في وكالة الصحة العامة لقناة "اس في تي" السويدية التلفزيونية: "لسوء الحظ، ارتكب الموزع خطأ ونقل اللقاح في درجات حرارة كانت باردة جدا، بنفس المستوى المطلوب لتخزين لقاح فايزر".