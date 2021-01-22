تصفية 189 إرهابيا خلال اجتماع لحركة "الشباب" بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الأوغندي أنه قتل 189 إرهابيا من حركة الشباب في الصومال خلال هجوم "مفاجئ وسريع" استهدف اجتماعا لأعضاء الجماعة الإرهابية.

وقال الجيش الأوغندي في بيان، الجمعة، إن قواته العاملة ضمن قوات الاتحاد الأفريقي "أمصيوم" بالصومال داهمت "مخابئ الشباب أثناء تجمع لهم في قرية سيغالي" جنوب غرب العاصمة مقديشو.



وأضاف البيان، أن العملية شملت بما في ذلك قرى أخرى في محافظة شبيلي السفلى، دمرت خلالها معدات عسكرية تابعة للمتطرفين واعتقلت اثنين من قادة الشباب الإرهابية الذين سلمتهم للجيش الصومالي.

وتشارك قوات أوغندي في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، ويبلغ قوام قواتها خمسة آلاف جندي يساهمون الحرب على الإرهاب

يأتي هذا في وقت اكتمل انسحاب القوات الأمريكية من الصومال قبل نحو أسبوع.

والثلاثاء الماضي، عاشت حركة الشباب الإرهابية، يوما عصيبا إثر عمليات عسكرية برية وجوية بالتعاون مع "أفريكوم" والجيش الصومالي بجنوب ووسط البلاد.

وأعلن الجيش الصومالي، اعتقال 4 إرهابيين بينهم قيادي لم يسمه، في عملية عسكرية واسعة نفذتها قوات دنب الصومالية الخاصة بمحافظة جوبا السفلى.

وبحسب ما نقل موقع "إذاعة صوت الجيش" عن قيادي في قوة دنب الخاصة المدربة أمريكيا يدعى عرب طيغ أحمد، جرت العمليات بأربع قرى وتم تدمير معاقل لحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وبهذه العمليات العسكرية يرى مراقبون أن حركة الشباب الإرهابية لن تتنفس الصعداء بانسحاب القوات الأمريكية من الصومال حيث تزداد وتيرة الضربات الجوية التي تعد سلاحا فعالا في اصطياد القيادات الإرهابية.