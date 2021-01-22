بعد هجوم الكونجرس.. بايدن يبدأ بتقييم شامل لـ"الإرهاب المحلي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد هجوم الكونجرس.. بايدن يبدأ بتقييم شامل لـالإرهاب المحلي

الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن كلف إدارته بإعداد تقييم شامل لخطر الإرهاب المحلي.



يأتي ذلك في أعقاب هجوم مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "مكتب مدير المخابرات الوطنية سيتولى إعداد التقييم بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي".

وأضافت ساكي، في إفادة للصحفيين: "نريد تحليلا قائما على الحقائق حتى يتسنى لنا أن نشكل سياسة بناء عليه".

ومن المقرر أن يخضع الرئيس السابق ترامب للمساءلة أمام مجلس الشيوخ، بشأن "تحريض أنصاره على عملية الاقتحام".

وأعلن تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، أن لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سترفع، الإثنين، إلى المجلس.

وقال شومر، أمام مجلس الشيوخ، الجمعة، إن "مجلس النواب سيرفع مساءلة ترامب بشأن تحريضه على تمرد عنيف لمجلس الشيوخ، الاثنين، بما يبدأ إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى".

وأضاف شومر: "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ. وسيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب".

وحول طبيعة المحاكمة، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، إنها "ستكون محاكمة كاملة وعادلة".