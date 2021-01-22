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انطلاق البرنامج التدريبى لقيادات وزارة العدل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البرنامج التدريبى لقيادات وزارة العدل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه من إيمان وزارة العدل بأهمية تطوير ثروتها البشرية، انطلق اليوم البرنامج التدريبي لقيادات وزارة العدل بمقر الأكاديمية التي تعمل على تطوير الإنسان المصرى فى جميع الأماكن داخل الدولة المصرية، لأنه أهم الأعمدة الرئيسية فى تكوين أى دولة.

يأتي هذا البرنامج ضمن توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه مع وزير العدل وممثلي شباب القضاة المتميزين إبان شهر أكتوبر الماضي، تم تصميم البرنامج بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات والبحوث القضائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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