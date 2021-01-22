شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش الأسبوع المقبل بيان وزير التموين للتأكد من تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اجتماعين الأسبوع المقبل على مدار يومى الأحد والثلاثاء، لمناقشة بيان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين الماضى، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، ومن المقرر أن يحضر الوزير اجتماع اللجنة المقرر له الثلاثاء.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين الماضى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة ساخنة بين النواب والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إلقاء الوزير بيان أمام المجلس بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وتطرق النواب فى حديثهم عن ضرورة مواجهة الفساد ووقائع إهدار المال العام، وحل مشكلات بطاقات التموين، وغيرها.

ووجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات شديدة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأبدوا بعض الملاحظات على أداء الوزارة فضلا عن تأكيد بعضهم لوجود وقائع إهدار للمال العام داخل الوزارة خاصة فى ملف الدعم.