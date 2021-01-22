شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: وزير الإعلام لم يقدم أى جديد فى خطته لتطوير الوزارة أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، إن بداية مجلس النواب من ناحية الرقابة على الحكومة قوية جدا، مضيفا أننا لمسنا ردود أفعال قوية من الشارع المصرى حول دورنا الرقابى على الحكومة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه لم نجد أى إجابات شافية من الوزراء على الأسئلة التى وجهناها لهم، وزير الإعلام لم يقدم أى جديد فى خطته للتطوير وكذلك رد على أسئلة النواب عن تدريب المتحدثين الرسمين للوزارات: "مفيش فلوس لتدريبهم".

وتابع أن مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول تبرع بـ3 شهور لصندوق تحيا مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن زعيم الأغلبية البرلمانية رحب بمقترح بتبرع براتب أول شهر من النواب لصندوق دعم أهالى الشهداء.

وأكدت أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، أن الوزراء تفاجئوا بالكثير من الأسئلة التى وجهها النواب لهم خلال جلسات البرلمان، وزير الإعلام كان الأسوأ فى عرض خطة الوزارة بجلسة مجلس النواب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، أن وزير الإعلام أسامة هيكل لم يستعرض أى جديد وتم الاكتشاف أن هناك مشاكل كبيرة متعلقة بخلافه مع الصحفيين والإعلاميين.

وقال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، إن المشهد الذى ظهر فيه البرلمان فى الأسبوع الأول للرقابة على الحكومة أمر مبشر للغاية.