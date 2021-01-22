بسبب كورونا.. موجة ركود ثانية تلفّ منطقة اليورو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع اشتداد وطأة تفشي فيروس كورونا في القارة الاوروبية، توقعت وكالة الدراسات IHS Markit، في تقرير لها أن يواجه اقتصاد منطقة اليورو، حتما موجة ركود ثانية على خلفية تشديد القيود الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضاف كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين في IHS Markit: “بدأ يبدو بوضوح أن الموجة الثانية من الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو، أكثر حتمية، وذلك لأن القيود الشديدة الصرامة التي فرضت في يناير على خلفية مكافحة وباء كورونا، أدت إلى مزيد من الخسائر للشركات. ويتراجع حجم الإنتاج بوتيرة سريعة بشكل متزايد، مدفوعا بتدهور الأوضاع في قطاع الخدمات وتراجع نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر من تعافي القطاع.

وأكد الخبير، أنه يتوقع “انكماشا أقل حدة” من الربيع الماضي.

وتابع ويليامسون: “في غضون ذلك، خلق استخدام اللقاح درجة عالية من الثقة في التوقعات للعام المقبل، لكن الارتفاع الأخير في حجم الإصابات بالفيروس تسبب في تضاؤل ​​بعض هذا التفاؤل”.

وأعرب عن اعتقاده بأن اقتصاد منطقة اليورو سينمو مع تزايد عمليات التطعيم باللقاحات ضد كوفيد-19.