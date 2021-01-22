شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تعتزم حظر السفر للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم بلجيكا حظر السفر لأسباب غير ضرورية بصورة كاملة حتى مطلع مارس المقبل، للحد من انتشار سلالات فيروس كورونا المتحورة، مثل السلالة المنتشرة في بريطانيا، بعدما وافقت لجنة الأزمات في البلاد اليوم الجمعة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ويتعين على الأشخاص الذين يسافرون من بلجيكا وإليها تقديم سبب وجيه - مثل الإلتزامات العائلية أو الدراسة - للسماح لهم بعبور الحدود، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وتنطبق القواعد أيضا على السكان البلجيكيين، الذين يتعين عليهم أن يخضعوا للحجر الصحي عند الوصول لمدة سبعة أيام وتقديم اختبارات سلبية في اليوم الأول والأخير من فترة الحجر.

ومع ذلك، سيستمر السماح للعمال الأساسيين والعاملين في مجال النقل بالسفر إلى بلدان أخرى.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو قد أشار بالفعل إلى أنه يريد تطبيق إجراءات أكثر صرامة. وحث دي كرو أمس الخميس نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة على اتخاذ إجراء مماثل لتشديد الإجراءات على الحدود.