امريكا تبدأ عهدا جديدا من تاريخها

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بغداد - ياسين صفوان - أربع سنوات مضطربة في السلطةصراعاتُ وصداماتكان التغريد سلاحه والعزل هاجسه

رحل الرئيس الرئيس الأشد عنصرية في تاريخ أميركا الحديث .. دونالد ترامب

ترامب

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض للمرة الاخيرة



ترامب اكد في خطابه الاخير بانهسيعود بطريقة أو بأخرى

وغاب ترامب عن مراسم التنصيب في مخالفة للبروتوكولات المعمول بها في حفل تنصيب الرئيس الجديد وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة منذ 150 عاما

(يوم تاريخي في واشنطن)

أدى جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس جديد للولايات المتحدة ودعا إلى "الوحدة" محذرا من التحديات الناجمة عن أزمات عدة