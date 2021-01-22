محكمة تركية تلغي براءة رجل الأعمال عثمان كافالا بقضية احتجاجات ‎ 2013

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

أوردت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة استئناف تركية ألغت، اليوم الجمعة، براءة تسعة متهمين، من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، في قضية احتجاجات عمت البلاد في 2013.

وكانت محاكمة المتهمين التسعة قد انتهت فجأة بالبراءة في شباط فبراير لعدم كفاية الأدلة.

وتابع حلفاء تركيا في الغرب ومنظمات حقوقية المحاكمة عن كثب، باعتبارها رمزا لحملة على المعارضة لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان 16 قد اتُهموا في القضية بتنظيم ونشر احتجاجات جيزي في 2013. وتم فصل المتهمين السبعة الذين لم يمثلوا أمام المحكمة في قضية خاصة بهم، وما زالت محاكمتهم مستمرة.

وأظهرت الوثائق القضائية التي اطلعت عليها رويترز أن محكمة الاستئناف قضت اليوم بإلغاء البراءة، وأعادت الأوراق إلى المحكمة الأدنى درجة.

وشارك مئات الآلاف في اسطنبول وأماكن أخرى في تركيا في مسيرات 2013 ضد خطط أقرها أردوغان، وكان وقتذاك رئيسا للوزراء، لبناء ثكنات على النمط العثماني في متنزه جيزي في اسطنبول.

ويقول منتقدون إن القضاء التركي استُخدم في معاقبة من ترى السلطات أنهم معارضون لحكم أردوغان. ويقول الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن القضاء في تركيا مستقل.