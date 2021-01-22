شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة جنود ماليين في انفجار عبوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو: «أ ف ب»

قالت مصادر عسكرية مالية، الجمعة، إن ثلاثة جنود لقوا مصرعهم، الخميس، وسط البلاد إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع تُعزى إلى متطرفين.

وقُتل الجنود الثلاثة التابعون للحرس الوطني؛ أحد ألوية الجيش المالي، لدى انفجار مركبتهم بعبوة ناسفة بين كورو وموندورو، وسط مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو؛ إحدى بؤر أعمال العنف الذي يشهده الساحل، وفق ما ذكر مسؤولان عسكريان.

وأشارا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة خمسة آخرين. وقال طبيب شرط عدم الكشف عن هويته، إن أحد الجرحى في حالة حرجة. ويعد هؤلاء الجنود آخر ضحايا العبوات الناسفة، وهي من الأسلحة المفضلة لدى الجهاديين ضد القوات المسلحة في المنطقة.

وقُتل خمسة من جنود حفظ السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في كانون الثاني/يناير في هجمات استخدمت فيها عبوات مماثلة.