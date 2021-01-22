«مسبار الأمل» يستعد لتقليل سرعته من 121 إلى 18 ألف كم/ ساعة

دبي: يمامة بدوان

يستعد مسبار الأمل لتقليل سرعته من 121 ألفاً إلى 18 ألف كم/ ساعة، من خلال استخدام نحو نصف كمية الوقود الموجودة في خزاناته، ولمدة 30 دقيقة، بهدف إبطائه إلى الحد الذي يسمح بإدخاله في مدار الالتقاط للمريخ، في التاسع من فبراير/ شباط المقبل، وتحديداً في تمام الساعة 7:42 دقيقة مساء.

وبحسب رابط البث المباشر لرحلة «مسبار الأمل»، فإنه تمكن من قطع مسافة 447 مليوناً و696 ألفاً و405 كم، بسرعة 79.981 كم/ ساعة، فيما تبقى له مسافة 32 مليوناً 795 ألفاً و995 كم للوصول إلى الكوكب الأحمر، وذلك منذ إطلاقه بنجاح في العشرين من يوليو/ تموز 2020 من قاعدة تانيجاشيما الفضائية في اليابان منذ 186 يوماً.

وبدأ «مسبار الأمل» مرحلة الدخول لمدار المريخ يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتبدأ بعدها مرحلة الانتقال إلى المدار العلمي المناسب حتى يتمكن المسبار من أداء مهامه العلمية الأساسية، وفي هذه المرحلة، يقترب مدار المسبار إلى نحو 1000 كيلومتر فوق سطح المريخ «على شكل مدار إهليلجي»، ويتراوح ارتفاع هذا المدار ما بين 1000 كيلومتر إلى 49380 كيلومتراً، وفي هذه المرحلة سيتم التقاط الصورة الأولى للمريخ وإرسالها مرة أخرى إلى مركز التحكم في المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

ويعمل فريق في المحطة الأرضية في هذه المرحلة على تجهيز جميع أنظمة المسبار، وإجراء المناورات الأخيرة، استعداداً لإدخال المسبار في مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر بشكل آمن في التاسع من فبراير/ شباط 2021.

تأخير الاتصال

ومن المتوقع أن يستغرق وصول الإشارات اللاسلكية من «مسبار الأمل» إلى مركز التحكم في دبي ما بين 13-26 دقيقة، نظراً لبعد المسافة بين كوكبي المريخ والأرض، والتي يترتب عليها تأخر وصول الاتصالات والإشارات من مدار الكوكب الأحمر، ما يجعل فريق العمل في المحطة الأرضية غير قادر على التدخل والتواصل مع المسبار بشكل لحظي، ما يؤدي إلى أن تكون مهمة المسبار في هذه المرحلة مستقلة وذاتية بنسبة 100%.

حقبة جديدة

أسس إطلاق «مسبار الأمل» لحقبة جديدة في قطاع الفضاء، ويعكس استراتيجية الدولة لتحقيق رؤيتها لمستقبل التنمية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، من خلال عقول وسواعد أبنائها، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

ونجح مسبار الأمل أيضاً في تخطي عقبات نقله من دبي إلى اليابان، قبل 20 يوماً من التاريخ المخطط له، في 25 إبريل/ نيسان 2020، وعبر 3 وسائل هي البر، والجو، والبحر، تم خلالها اتباع تدابير صحية دقيقة في عمليات نقله حفاظاً على صحة فرق العمل، في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة، والمتمثلة في تفشي وباء كورونا «كوفيد- 19»، وما نتج عنه من تدابير عالمية غير مسبوقة، منها الإغلاق التام للعديد من المدن والدول حول العالم، كذلك إغلاق الحدود الدولية، ووقف حركة الطيران، وغيرها.

ومع نجاح عمليات نقل «مسبار الأمل»، فإن دولة الإمارات، ترسل رسالة إيجابية جديدة إلى العالم عبر المضي قدماً في الخطوات التنفيذية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وفقاً لما هو مخطط له مسبقاً، على الرغم من التحديات الناجمة عن تفشي الوباء المستجد عالمياً.

صورة شاملة

ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بشكل أساسي إلى رسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ كوكب المريخ، وسيعمل فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، «مسبار الأمل»، إلى التعاون والتنسيق مع المجتمع العلمي العالمي المهتم بكوكب المريخ، لمحاولة إيجاد إجابات عن الأسئلة التي لم تتطرق إليها أي من مهمات الفضاء السابقة، كذلك دراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ عبر تتبع سلوكات ومسار خروج ذرات الهيدروجين والأوكسجين، التي تُشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزيئات الماء، أيضاً تقصّي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا على كوكب المريخ، وتقديم الصورة الأولى من نوعها على مستوى العالم حول كيفية تغير جو المريخ على مدار اليوم، وبين فصول السنة، إضافة إلى مراقبة الظواهر الجوية على سطح المريخ، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، فضلاً عن تنوّع أنماط المناخ تبعاً لتضاريسه المتنوعة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، إلى جانب البحث عن أي علاقات تربط بين الطقس الحالي والظروف المناخية قديماً للكوكب الأحمر.

كفاءات وطنية

وشكلت قوة الإرادة والتصميم من مهندسي المسبار الذين اختصروا زمن تصنيعه وتركيبه في 6 فقط، من أصل 10 سنوات، مدة متعارف عليها عالمياً، وبنصف الكلفة، لإطلاقه في يوليو/ تموز الماضي وفق الجدول، ما يُضاف إلى سجل الدولة وكفاءاتها الشابة، التي بذلت كل جهد لإعلاء كلمة الإمارات، ودخولها المشرف إلى محفل صناعة الفضاء، واكتشاف الكواكب بوصفها أول دولة عربياً، والتاسعة عالمياً.

وعلى مدى 6 سنوات، فترة إنجاز «مسبار الأمل»، ضم فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ 450 شخصاً وجهة، منهم 200 مهندس وخبير وباحث إماراتي، يمثلون وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، و150 جهة من الشركاء الاستراتيجيين، كذلك 100 مقاول فرعي.

كما تمكن فريق عمل المسبار من إنجاز 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد، وتصنيع 66 قطعة من مكوناته في الإمارات، لتعكس المجهودات الضخمة للإمارات للبدء بتوطين الصناعات الفضائية، والدخول فيها خلال السنوات المقبلة بقوة، خاصة أن المشروع يعتمد بالأساس على كفاءات إماراتية، سواء من حيث الفكرة أو التصميم، أو حتى الإدارة وبناء الأجزاء الرئيسية في المشروع، إضافة إلى نشر 51 ورقة عمل وبحثاً علمياً متخصص نشرها الفريق، وصولاً إلى استفادة 60 ألف مشارك من البرامج العلمية والتعليمية للتعريف بمهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.