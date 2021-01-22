شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء ومياه دبي» تطلق حاضنة دمج أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، المرحلة الثانية من مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» لتحفيز جامعات وكليات الإمارات في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يخدم التوجهات الحكومية، ويعزز التنسيق والتعاون المستقبلي ضمن برامج الشراكات والمنح الدراسية لأصحاب الهمم.

وعقدت الهيئة، سلسلة من الورش التعريفية الافتراضية بمشاركة كلٍ من جامعات الإمارات، وزايد، وخليفة، ودبي، والشارقة، وكليات التقنية العليا، والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: على ضوء النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة، وقصص النجاح التي سجلتها الشركات التابعة للهيئة في مجال الدمج المؤسسي لأصحاب الهمم، أطلقنا المرحلة الثانية من المبادرة لإطلاع الجامعات أيضاً على تجربة الهيئة الرائدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وأبرز الممارسات المطبقة في هذا المجال، بما يدعم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم، ومبادرة مجتمعي، مكان للجميع، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.