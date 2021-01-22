شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة للمناسبات والمطاعم في دبي بسبب زيادة مخالفات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قراراً الجمعة، باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.

وأصدرت اللجنة أيضاً قراراً يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من مترين إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة.