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قرارات جديدة للمناسبات والمطاعم في دبي بسبب زيادة مخالفات كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة للمناسبات والمطاعم في دبي بسبب زيادة مخالفات والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، قراراً الجمعة، باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس  والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.

وأصدرت اللجنة أيضاً قراراً يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من مترين إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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