شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والاتحاد لن يتمكنا من القيد في«الميركاتو» الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أخفق النصر واتحاد جدة مجدداً ومعهما الاتفاق والوحدة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنهم من القيد في فترة الانتدابات الشتوية السعودية التي انطلقت في 11 يناير / كانون الثاني الجاري.

وطبقاً لمصادر متطابقة لم تستطع الأندية الأربعة الوفاء بالالتزامات المالية عليها حتى موعد انتهاء المهلة مساء الخميس، والتي أعطتها لجنة الكفاءة المالية للأندية المتعثرة، وطبقاً للمصادر سيحصل نادي الباطن على الشهادة لينضم إلى 11 نادياً نجحت من قبل في الحصول عليها.

وكانت ديون النصر البالغة 76 مليون ريال والاتحاد 52 مليون ريال قد حالت دون حصولهم في المرحلة الأولى وزادت الالتزامات باشتراط اللجنة المختصة إضافة التزامات شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين لتلك المبالغ للاستفادة من المهلة.

على صعيد آخر، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي إقامة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد على الملعب الرديف لاستاد الجوهرة المشعة بناء على طلب الأول كونه المستضيف، في حين اختار الاتحاد لعب مبارياته القادمة على ملعب الملك عبدالعزيز بمكة إلى حين الانتهاء من صيانة ستاد الجوهرة المشعة.