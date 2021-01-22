شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس الجزائري بنجاح العملية الجراحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبدالمجيد تبون.