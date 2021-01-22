شكرا لقرائتكم خبر عن كلبة تنتظر صاحبها المريض أمام المستشفى ستة أيام حتى خروجه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - (رويترز)

ضربت كلبة مثالاً في الإخلاص لصاحبها؛ إذ انتظرته خارج مستشفى في تركيا قرابة أسبوع إلى أن خرج بعد العلاج من مشكلة في المخ.

وكوفئت الكلبة الصغيرة «بونجوك» على إخلاصها بعودة مؤثرة إلى صاحبها جمال شنتورك (68 عاماً) عندما غادر المستشفى الواقع بمدينة طرابزون في شمال شرق البلاد.

ونقل الرجل إلى المستشفى يوم 14 يناير/كانون الثاني، بعد إصابته بانسداد في وعاء دموي بالمخ، وفقاً لتقارير إعلامية. وتبعت «بونجوك» سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتبدأ من هناك وقفتها أمام مدخل المستشفى.

وكانت الكلبة تعود للمستشفى كل صباح، واعتمدت على أطعمة قدمها لها العاملون بين الحين والآخر. وقال فؤاد أوجور مدير الاتصالات بالمستشفى: «لم تمثل الكلبة خطراً على أي أحد. لقد لاحظ الجميع العلاقة بينها وبين صاحبها. إنها تبث السعادة لدى الجميع».

وحاولت ابنة شنتورك إعادة «بونجوك» إلى المنزل عدة مرات، لكنها قالت، إنها استمرت في الهروب منها والعودة إلى المستشفى. ومع خروج شنتورك من المستشفى هذا الأسبوع، كان اللقاء مؤثراً؛ حيث ظلت «بونجوك» تركض إلى جانب كرسيه المتحرك، وهي تهز ذيلها في سعادة غامرة. وقال شنتورك: «إنها تجعل الإنسان سعيداً للغاية. الكلب (كائن) قريب جداً إلينا كالبشر، ويمنحك شعوراً بالسعادة».