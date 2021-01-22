شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: انتخابات الفرعيات فى موعدها ولا زال الأمل بالإشراف القضائى قائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رجائى عطية نقيب المحامين، رسالة إلى الجمعية العمومية، قائلا:" إلى الزملاء المحامين، الانتخابات في موعدها، ولا زال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا، سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة".

وذكر رجائى عطية نقيب المحامين، أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليس للانتخابات القادمة.

ودعا رجائى عطية نقيب المحامين إلى تشكيل هيئة المحامين القضائية، مضيفا: "أدعو لتشكيلها من محامين حياديين لتتولى انتخاباتنا".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، تضمن خمسة بنود بينها ما قررته اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأى.

وأكدت اللجنة المشرفة أنه تبين لها أن جميع الإجراءات تسير وفق البرنامج المعد لها، وأنه تم الانتهاء من كافة ما يخص إتمام الانتخابات فى مواعيدها.

وقررت اللجنة فيما يتعلق بطريقة التصويت وإبداء الرأي:

- بالنسبة للنقابات التي تضم جزئية واحدة حتى سبع جزئيات، يتم اختبار سبعة أعضاء دون التقيد بأي جزئية بالنسبة للنقابات التي تضم أكثر من سبع جزئيات يتم اختيار العدد المطلوب وفقاً لعدد الجزئيات الأكثر من سبعة حسب عدد الجزئيات لكل نقابة.

- سوف يتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية

- في حالة تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر تعلن اللجنة فوز الأقدم قيداً

- الفائز بالتزكية يظل اسمه بورقة إبداء الرأي لكي تعلن اللجنة القضائية فوزه وحتى لو حصل على صوته فقط.

وشددت اللجنة على ضرورة الإشراف القضائي على عملية التصويت وإبداء الرأي والفرز وإعلان النتائج وضرورة إجراء الانتخابات في الأماكن المحددة وفقاً لقانون المحاماة وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، مقارات النقابات الفرعية.