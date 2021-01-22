الأمم المتحدة تحدّد موعدًا لإختيار حكومةٍ إنتقاليّة في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الخميس، إن الترشيحات لقيادة حكومة إنتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فيفري.

وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر 75 مشاركا ليبيا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للإنتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر.

وبعد جدل على مدى أسابيع، إتفق المشاركون في الحوار هذا الأسبوع على قواعد لإختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.

وأفادت الأمم المتحدة الخميس بأن أعضاء الحوار سيصوّتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا من الأول إلى الخامس من فيفري

ومنذ 2014 تعيش ليبيا حالة إنقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.

المصدر: "رويترز"