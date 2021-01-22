«فايزر» تؤمن 40 مليون جرعة من لقاح كورونا لآلية «كوفاكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - توصلت منظمة الصحة العالمية وتحالف «فايزر-بيونتك»، اليوم الجمعة، إلى اتفاق يتيح تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لمنصة «كوفاكس» لصالح الدول الأكثر فقرا.

وقال البرت بورلا، رئيس «فايزر» في مؤتمر صحفي مع منظمة الصحة العالمية، إن جرعات اللقاح الفعال بنسبة 95 في المئة ستباع «بسعر الكلفة» على أن تسلم خلال الربع الأول من هذا العام.

وأقيمت منصة «كوفاكس» في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا، وثمة خيار أمامها أيضا مع مصنع اللقاحات في الهند «سيروم انستيتيوت اوف إنديا» للحصول على مئة مليون جرعة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا». ويتوقع تسليم غالبية هذه الجرعات خلال الربع الأول من العام أيضا.

لكن يتعين على منظمة الصحة العالمية أن تعطي، قبل ذلك، موافقتها الطارئة على هذا اللقاح الأخير بحدود منتصف شهر فبراير المقبل.

وحتى الآن، وحده لقاح «فايزر-بيونتك» حظي بموافقة المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن أكثر من مليوني وفاة في العالم منذ رصده للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

تيدروس ادانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية

وقال مدير منظمة الصحة تيدروس ادانوم غيبريسوس «ليست اللقاحات وحدها التي ستساعدنا في وضع حد لهذا الوباء، إنه التطعيم».