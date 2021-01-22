المغرب يتسلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

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تسلم المغرب، اليوم الجمعة، مليوني جرعة من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" للوقاية من مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووصلت شحنة اللقاح على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من الهند التي بدأت هذا الأسبوع تصدير اللقاح للعديد من الدول.

وقال المغرب إن تقدم بطلبات شراء للحصول على 65 مليون جرعة منها 25 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أبرم بشأنها اتفاقيتين مع معهد "سيروم الهندي للمصل واللقاح" وشركة "آر-فارم" الروسية بينما طلب العدد المتبقي من شركة "سينوفارم" الصينية.

يخطط المغرب لبدء حملة تطعيم عامة لتوفير اللقاحات مجانا في عملية تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان بدءا بالعاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسجل المغرب، حتى اليوم الجمعة، 463706 حالات إصابة بكورونا منذ ظهور الجائحة منها 8076 وفاة و16329 حالة نشطة.

وبدأت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، في تصدير لقاح أسترازينيكا لدول مجاورة يوم الأربعاء.

كما أرسلت شحنات من اللقاح إلى البرازيل اليوم الجمعة.

ويتطلب التحصين بلقاح أسترازينيكا الحصول على جرعتين. لكن، بخلاف لقاحات أخرى، فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية.