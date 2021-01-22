لائحة اتهام ترامب سترسل الاثنين إلى مجلس الشيوخ

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أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الجمعة، أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ.

وقال شومر إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي «أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الاثنين على مجلس الشيوخ».

وأضاف شومر، أمام مجلس الشيوخ «سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ. سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب. ستكون محاكمة كاملة. ستكون محاكمة عادلة».

كان مجلس النواب وجه تهمة «التحريض على التمرد» إلى الرئيس السابق بعد أن اقتحم أنصاره في السادس من يناير الجاري مبنى الكونجرس، فيما كان أعضاء مجلس الشيوخ والنواب مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر على حساب ترامب.

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل "الجدول الزمني ومدة" الجلسات. وأضاف "سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبا".

وخلفه على المنصة، ميتش ماكونيل معربا عن أسفه للسرعة. وقال "لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ".

وتابع "نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية"، مقترحا الانتظار حتى منتصف فبراير لبدء النقاشات.

وبعد أن وجهت التهمة لترامب من قبل النواب، يتعين الآن على مجلس الشيوخ محاكمته.