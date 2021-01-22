الإمارات توقع اتفاقية شراء “إف-35” مع واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 09:05 مساءً - أكدت الإمارات، الجمعة، توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة ومسيرة، ومعدات دفاعية، بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار.

وقالت سفارة الإمارات لدى واشنطن، في بيان لها، إن “الإمارات أنهت خطابات اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة للحصول على طائرة (إف-35) ومعدات دفاعية أخرى، كما أُعلن سابقًا ضمن جداول زمنية محددة”.

وأوضحت السفارة أن “القيمة الإجمالية للعقود تقدر بـ23 مليار دولار، وتشمل ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز (إف-35) بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 طائرة بدون طيار من طراز (إم كيو-9 بي) بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار”.

ولفتت إلى أن “الاتفاقية تشمل شروط شراء الإمارات للطائرات وتكلفتها والمواصفات الفنية وجداول التسليم المتوقعة”.

وأشارت السفارة إلى أن “هذه الصفقة تؤكد عمق الشراكة الإماراتية الأمريكية، في مواجهة التهديدات الإقليمية المتطورة”.

ولفتت إلى أنها “تتماشى مع استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي والتي تهدف إلى تمكين الشركاء من تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنهم الخاص والأمن في الشرق الأوسط”.

وكان يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن، أعرب عن تقدير بلاده لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقتي الطائرات المسيرة ومقاتلات إف- 35.

وفي تغريدات نقلها حساب السفارة الإماراتية عبر تويتر، قال العتيبة: إن “الدعم الأمريكي المستمر يتيح لنا تحمل المزيد من العبء على الأمن الجماعي”.

وعبر عن تطلع الإمارات إلى تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تمتد إلى 49 عاما، قائلا: “نعمل معا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية”.

وفي وقت سابق، أكدت سفارة الإمارات في العاصمة الأمريكية، أهمية صفقة المقاتلات “إف- 35” ودورها في بناء شرق أوسط أكثر أمانا واستقرارا.

وبحسب بيان للسفارة، الأربعاء، فإن صفقة بيع مقاتلات “إف- 35” إلى الإمارات، تمثل أكثر من مجرد بيع معدات عسكرية إلى شريك.

وتحتاج دولة الإمارات إلى المقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس؛ من أجل حماية الأمة وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة للولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط، وفقا للسفارة.

وتعد مقاتلات إف 35 درة التاج في سلاح الجو الأمريكي. وذلك بحسب “العين الاخبارية”.