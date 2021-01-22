لأول مرة في أميركا … تعيين وزير للدفاع من أصل إفريقي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 09:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 8:11 مساءً

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشّح من قبل الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه، وأول أمريكي من أصول إفريقية يتولى المنصب.

وحصل أوستن على دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس؛ كونه تقاعد مؤخرًا، وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادةً للمدنيين.