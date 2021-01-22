لائحة اتهام ترامب.. في هذا التاريخ ستكون حاضرة أمام مجلس الشيوخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 09:05 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يناير - 2021 7:22 مساءً

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم الجمعة، أن لائحة الاتهام بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سترفع الاثنين إلى مجلس الشيوخ.

إلى ذلك، أضاف شومر أمام مجلس الشيوخ “سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ.. وسيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترمب.. ستكون محاكمة كاملة.. ستكون محاكمة عادلة”.

إلى ذلك أيد فريق دفاع ترمب مقترح ماكونيل. وأفادت مصادر بأن ترمب عين المحامي بوتش باورز لتمثيله في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ.

يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إعلان موعد إحالتها القرار الاتهامي بحق ترمب على مجلس الشيوخ في قضية التحريض “على التمرد”، وهي خطوة ضرورية لإطلاق ثاني محاكمة تاريخية للعزل بحق الرئيس السابق.

وأوضحت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: “سيتم ذلك في وقت قصير. لا أعتقد أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً، لكن علينا القيام به”.

يخضع للاتهام مرتين

ويتعين على مجلس الشيوخ الذي أصبح بيد الديمقراطيين تنظيم محاكمة عزل، لكن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مدتها وماهيتها.

ميتش ماكونيل ميتش ماكونيل

إلى ذلك أضافت بيلوسي: “لا أريد أن أقول لكم متى سيحال القرار الاتهامي على مجلس الشيوخ”، لافتة: “ينبغي علينا الانتظار إلى حين انعقاده، وقد أبلغوني أنهم على استعداد لتلقيه، لكن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن تنظيم الجلسة”. وأكدت: “نحن جاهزون” في مجلس النواب لإحالة القرار.

وتهدد محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتزم الديمقراطيون إقرارها في مستهل ولايته، ذلك أن مجلس الشيوخ لا يمكنه دستورياً، حال انعقاده كهيئة محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه المحاكمة.

كما قالت بيلوسي: “سأتحدث إلى المدعين العامين” في المجلس المكلفين بتوجيه الاتهام “لمعرفة متى يكون مجلس الشيوخ جاهزاً لإطلاق المحاكمة”.