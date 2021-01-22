وزارة الصحة: عملية التلقيح ضد كورونا تبدأ الأسبوع المقبل واللقاح الصيني يصل الأربعاء

جدة - عبدالحي حسين - بعد طول انتظار وجدل واسع حول تأخرها، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، توصل المغرب بـ”أولى دفعات اللقاح البريطاني أسترا-زينيكا” الهندي الصنع من جمهورية الهند، وأكد بلاغ للوزارة، أن المملكة ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” الصيني الأربعاء المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “اليوم 24” نسخة منه، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية ستتم خلال الأسبوع المقبل.

وأفادت الوزارة، بأن عملية التلقيح ستتم بصفة تدريجية، وأكدت أن ستشمل في البداية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد -19″ ومضاعفاته وهم: مهنيو الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والجيش الملكي وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق”.

كما ستشمل هذه العملية، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض “كوفيد –19”.