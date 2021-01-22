“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “يكتفي” بالتعادلا أمام رواندا

جدة - عبدالحي حسين - اكتفی المنتخب الوطني للاعبين المحليين بالتعادل من دون أهداف في مباراته أمام رواندا علی أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

وفشل المنتخب الوطني في زيارة شباك المنافس خلال النصف الأول من المواجهة، وهو الاستعصاء الذي امتد خلال مجريات الجولة الثانية.

ورفع المنتخب المحلي رصيده من النقاط الی 4 بعد الفوز الذي حققه خلال الجولة الافتتاحية أمام منتخب الطوغو.

واستهل المنتخب المحلي نهاٸيات العرس القاري بتحقيق فوز ثمين على حساب منتخب التوغو بهدف دون رد، وذلك برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة من منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة على الأراضي الكاميرونية.