التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1138 بكورونا.. 56% في جهتي البيضاء والشرق

وبجهة سوس ماسة سجلت 85 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 45 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 43 حالة، و29 حالة بجهة كلميم واد نون، ثم 27 حالة بدرعة تافلالت، ثم 20 حالة ببني ملال خنيفرة، و10 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و11 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012