التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1138 بكورونا.. 56% في جهتي البيضاء والشرق

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1138 الجديدة.
وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 396 حالة جديدة، منها 297 حالة بالدار البيضاء الكبرى.
وبجهة الشمال، سجلت 238 حالة، منها 100 حالة بطنجة.
وبجهة سجلت الشرق 117 حالة، منها 43 حالة بوجدة.
وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 117 حالة، منها 44 بسلا.
وبجهة سوس ماسة سجلت 85 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 45 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 43 حالة، و29 حالة بجهة كلميم واد نون، ثم 27 حالة بدرعة تافلالت، ثم 20 حالة ببني ملال خنيفرة، و10 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و11 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.