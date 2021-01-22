“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “ينهي” الشوط الأول متعادلا مع رواندا

جدة - عبدالحي حسين - أنهی المنتخب الوطني للاعبين المحليين الشوط الأول من مباراته أمام رواندا متعادلا من دون أهداف علی أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيلة تضم كلا من أنس الزنيتي، سفيان البوفتيني، عبد المنعم بوطويل، عبد الكريم باعدي، حمزة المساوي، العربي الناجي، يحيى جبران، سفيان الراحيمي، أيوب الكعبي، وليد الكارتي، نوفل الزرهوني.

واستهل المنتخب المحلي نهاٸيات العرس القاري بتحقيق فوز ثمين على حساب منتخب التوجو بهدف دون رد، وذلك برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة من منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة على الأراضي الكاميرونية.