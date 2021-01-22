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“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “ينهي” الشوط الأول متعادلا مع رواندا

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أنهی المنتخب الوطني للاعبين المحليين الشوط الأول من مباراته أمام رواندا متعادلا من دون أهداف علی أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.
ودخل المنتخب الوطني المباراة بتشكيلة تضم كلا من أنس الزنيتي، سفيان البوفتيني، عبد المنعم بوطويل، عبد الكريم باعدي، حمزة المساوي، العربي الناجي، يحيى جبران، سفيان الراحيمي، أيوب الكعبي، وليد الكارتي، نوفل الزرهوني.
واستهل المنتخب المحلي نهاٸيات العرس القاري بتحقيق فوز ثمين على حساب منتخب التوجو بهدف دون رد، وذلك برسم الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة من منافسات نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة على الأراضي الكاميرونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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