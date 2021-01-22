حقوق المستهلك: الخبز الذي يستهلكه المغاربة قد يسبب أمراضا خطيرة من بينها سرطان القولون

جدة - عبدالحي حسين - قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الجمعة، إن منتوج الخبز، الذي يتناوله المغاربة، قد يسبب أمراضا خطيرة، من بينها سرطان القولون.

وشددت الجامعة نفسها على أن زيادة الملح، والسكر، تضاف، حاليا، أكثر من 3 غرام من كل خبزة، بالإضافة إلى استعمال الخميرة الكيمائية، والماء المشبع بالكلور، وإزالة “النخالة” تكون سببا مباشرا لإصابة المستهلك بعدة أمراض، منها سرطان الكولون، والاكتئاب، والاكزيما، وحساسية الكليتين.

كما لاحظت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شبه انعدام للمراقبة من الجهات المسؤولة، خصوصا على صعيد المطاحن، ونقط بيع القمح، والدقيق، وفي المخابز.

ودعا المصدر نفسه إلى إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد.

وطالبت الجامعة المذكورة بتنظيم قطاع توزيع الخبر، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بوزنه الصافي، وأنواعه، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف “النخالة” في إنتاجه.