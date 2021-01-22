شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يعلق حسابا مرتبطا بـ"خامنئي" بعد تهديده لترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت تويتر حسابا مرتبطا بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة وذلك بعد ساعات من نشره صورة للاعب جولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستهدفه على ما يبدو طائرة مسيرة وبجوارها تعهد بالانتقام للإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة.

وحملت التغريدة المنشورة على حساب باللغة الفارسية مرتبط بموقع خامنئي على الانترنت نص تصريحات للزعيم الإيراني في ديسمبر قال خلالها "الانتقام مؤكد".