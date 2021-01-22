لبنان يطلب المساعدة من ألمانيا في توفير المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الجمعة من سفير ألمانيا في بيروت أندرياس كيندل، توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بكورونا، إضافةً إلى توفير مليوني لقاح ضد الفيروس.

واستقبل دياب السفير كيندل، اليوم، يرافقه رئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال الياس أسود، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وصوفان، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وطلب دياب من سفير ألمانيا "مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا".

وشدّد دياب على أن "لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان ألمانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة".

وتمنى دياب على كيندل "توفير مليوني لقاح، علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".

من جهته أطلع السفير الألماني الرئيس دياب "على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت والناتجة عن انفجار 4 آب/ أغسطس وشحنها إلى ألمانيا".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعا قياسيا منذ بداية يناير الحالي، في ظل عجز القطاع الصحي.

وتسعى حكومة تصريف الأعمال لتأمين وصول اللقاحات الخاصة بالفيروس خلال شباط/ فبراير المقبل.