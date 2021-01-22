تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا بمخيم الهول للاجئين في سوريا

19 يناير , 2021

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا في النصف الأول من يناير كانون الثاني بمخيم الهول للاجئين الذي يديره الأكراد بشمال شرق سوريا ويضم نازحين وأسر مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة "نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضا موظفي الإغاثة".

وأضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف "كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن".

وأشار إلى أن المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية يؤوي نحو 62 ألفا من دول مختلفة.