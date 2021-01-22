شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: عيد الشرطة نموذج وطنى صادق للتضحية بالنفس والنفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة الذى يحل فى الخامس والعشرين من يناير كل عام، كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل.

وأضاف أبو شقة فى بيان له، أن هذا اليوم يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن الكرامة الوطنية، وأنه فى مثل هذا اليوم 25 يناير 1952 الذى يحتفل به المصريون صدرت أوامر من القيادة البريطانية بتسليم مبنى محافظة الإسماعيلية بكافة معداته، وإزاء ذلك اتصل اليوزباشي مصطفى رفعت بوزير الداخلية حينئذ فؤاد باشا سراج الدين يستعلم منه عن كيفية التصرف إزاء هذا المطلب الذي يعد امتهانًا للكرامة المصرية وكان رد فؤاد سراج الدين بلا تردد أن قاتلوا ولا تستسلموا حتى آخر جندى وآخر طلقة، وكانت معركة غير متكافئة سقط فيها 50 جنديًا شهيدًا وأصيب العشرات، وأذهلت العالم وكانت رسالة واضحة أن إرادة المصريين صخرة صلبة تتحطم عليها مطامع الغزاة والمتآمرين.

وأشار أبو شقة إلى أن المعركة لم تكن متكافئة بين قوة وطنية وقوة غاشمة وآثر المصريون التضحية بأرواحهم فى رسالة للداخل والخارج، بأننا أمام رجال إذا خيروا بين الحياة والموت فى سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن والمواطن بأنهم ينحازون إلى كفة الموت لتبقى راية الحرية والكرامة والسيادة الوطنية ثابتة رافعة هامتها، متابعا: "لقد انتهى الاستعمار وبقى هذا الحدث التاريخى رمزًا للكفاح نفخر به ونذكره ونُذكّر به الأجيال فى هذا العيد، فى رسالة لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة".

وثمّن أبو شقة جهود الشرطة وأن نذكرها بكل فخر واعتزاز فى هذا العيد عندما تصدوا وافتدوا مصر بأرواحهم لإفساد مخطط الفوضى الذى كان مقررًا أن تسقط فيه مصر كما سقطت دول مجاورة، ولعل الاستقرار الأمنى الذى تشهده مصر ويشهد له الجميع أبلغ دليل على ذلك.. وكل عام ومصر بخير وتقدم.