اخبار العالم

الصحة العالمية تتفق مع فايزر لتأمين 40 مليون جرعة من لقاحها للدول الفقيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع شركة فايزر الأمريكية، على تأمين 40 مليون جرعة من لقاحها ضد ، لمنصة "كوفاكس" بهدف إيصالها للدول الفقيرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق .
وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أنها لم تسجل أي وفيات ناجمة عن تلقي اللقاحات بين المصابين بفيروس كورونا.
وقالت مساعدة المدير العام للمنظمة ماريانجيلا سيماو الأربعاء الماضي "لدينا لقاح واحد يستخدم على نطاق واسع في السوق، وهو لقاح "فايزر". ولم نرصد أي وفيات ناجمة عن أي من اللقاحات المستخدمة حاليا".
وأضافت أن المنظمة تتابع عن كثب استخدام لقاح "فايزر" والتقارير من الدول التي تم توزيع اللقاح فيها.
وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وفاة 23 شخصا مسنا مصابا بفيروس كورونا تلقوا لقاح "فايزر"، فيما التحقيق في أسباب الوفيات لا يزال مستمرا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا