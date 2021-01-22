اخبار العالم

اليمن يدين إطلاق ميليشيات الحوثي زورقًا وطائرة مفخخين باتجاه السعودية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- (أ ش أ):

أدان اليمن إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران زورقًا بحريًا مفخخًا في البحر الأحمر وطائرة مسيرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه ، والتي تمكنت قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضهما وتدميرهما.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية -في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الجمعة وقوف اليمن مع الأشقاء في السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكل أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا