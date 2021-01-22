نائب وزير التعليم يكشف لـ"الخليج 365" موقف صرف حوافز معلمي الصف الـ3 ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف صرف الحافز لمعلمي وموجهي الصف الثالث الابتدائي، ضمن العاملين لمنظومة التعليم الجديد 2.0.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز لمعلمي وموجهي صفوف رياض الأطفال والأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي الجاري بحد أقصى 1000 جنيه شهريًا.

وأكد نائب وزير التعليم لشئون المعلمين لـ"الخليج 365"، أن الوزارة حصلّت على موافقة وزارة المالية لصرف الحوافز لمعلمي النظام الجديد حتى الصف الثاني الابتدائي فقط.

وأضاف حجازي، أن الوزارة ستعرض الأمر على مجلس النواب، للحصول على موافقة وزارة المالية بشأن صرف الحوافز لمعلمي الصف الثالث الابتدائي هذا العام، مضيفًا: "الوزارة ستدرس صرف الحوافز بأُثر رجعي".

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