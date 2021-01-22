بعد تهديد ترامب بالقتل.. تويتر يعاقب خامنئي ويعلق حسابه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 يناير 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

بعد نشر المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة عبر حسابه على “تويتر” صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أميركية مسيرة، علّق “تويتر” حساب خامنئي.

إلى ذلك، حمل المنشور تصريحات لخامنئي في كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي”، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في الهجوم بحرم مطار بغداد.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 كانون الأول “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة.

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

يشار إلى أن موقع تويتر محجوب رسميا في إيران، على الرغم من أن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات موثقة عليه، وذلك بحسب “العربية”.