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مليكة عيان.. مغربية في أشهر مهرجانات الموسيقى في إيطاليا

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تعود المغنية المغربية الأصل، مليكة عيان، إلى إعتلاء منصة مهرجان Sanremo في إيطاليا في دورة عام 2021، بعد 4 مشاركات سابقة في الحدث الفني نفسه.

وتنافس مليكة، الاسم الشهير في إيطاليا، ضمن مسابقة مهرجان الموسيقى في دورته 71، بعد مشاركتها أعوام 2009، و2010، و2013، و2015.

وتشارك الفنانة، المغربية الأصل، في منافسات مسابقة المهرجان بعملها الغنائي You like yourself like this، لتكون على موعد مع جمهور أحد أكثر الأحداث الغنائية متابعة في إيطاليا، الذي يتابعه ملايين الأشخاص عبر شاشة التلفاز، والذي ينتظر انطلاقه في بداية شهر مارس المقبل.

واستطاعت مليكة عيان شق طريقها في عالم الفن في إيطاليا، واكتسب اسمها شعبية كبيرة، على عكس حجم شهرتها في المغرب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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