اخبار العالم

نهاٸيات “الشان”.. تشكيلة المنتخب المحلي في مباراة رواندا

0 نشر
محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن التشكيلة التي ستواجه اليوم الجمعة، منتخب رواندا بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.
وستجرى المباراة على أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.
واستهل المنتخب المحلي مباراته الافتتاحية في نهاٸيات العرس القاري بالفوز علی الطوغو بهدف دون مقابل.

تشكيلة المنتخب المحلي:
1-أنس الزنيتي
15 -سفيان البوفتيني
27 – عبد المنعم بوطويل
3- عبد الكريم باعدي
13 -حمزة المساوي
8 -العربي الناجي
5 – يحيى جبران
21 -سفيان الراحيمي
9 – أيوب الكعبي
10 – وليد الكارتي
25 – نوفل الزرهوني
دكة الاحتياط :
4 – إسماعيل المقدم
6 – محمد علي بامعمر
7 – زكرياء حدراف
11 – رضا الجعدي
12 – محمد أمسيف
18 – عبد الإله الحافيظي
33 – هشام المجهد
23 – عمر النمساوي
24 – عبد الله خفيفي
2 – المهدي قرناص
29 – إسماعيل خافي
31 – وائل السعداوي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا