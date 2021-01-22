نهاٸيات “الشان”.. تشكيلة المنتخب المحلي في مباراة رواندا

جدة - عبدالحي حسين - كشف الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، عن التشكيلة التي ستواجه اليوم الجمعة، منتخب رواندا بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال.

وستجرى المباراة على أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

واستهل المنتخب المحلي مباراته الافتتاحية في نهاٸيات العرس القاري بالفوز علی الطوغو بهدف دون مقابل.

تشكيلة المنتخب المحلي:

1-أنس الزنيتي

15 -سفيان البوفتيني

27 – عبد المنعم بوطويل

3- عبد الكريم باعدي

13 -حمزة المساوي

8 -العربي الناجي

5 – يحيى جبران

21 -سفيان الراحيمي

9 – أيوب الكعبي

10 – وليد الكارتي

25 – نوفل الزرهوني

دكة الاحتياط :

4 – إسماعيل المقدم

6 – محمد علي بامعمر

7 – زكرياء حدراف

11 – رضا الجعدي

12 – محمد أمسيف

18 – عبد الإله الحافيظي

33 – هشام المجهد

23 – عمر النمساوي

24 – عبد الله خفيفي

2 – المهدي قرناص

29 – إسماعيل خافي

31 – وائل السعداوي