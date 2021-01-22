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بعد 8 ساعات من الطيران.. أول شحنة من لقاح أسترازينيكا تصل إلى مطار الدارالبيضاء

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alyaoum24 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - وصلت إلى مطار الدارالبيضاء، بعد زال اليوم الجمعة، طائرة الخطوط الجوية الملكية، التي تحمل أول شحنة من لقاح AstraZeneca، الخاص بفيروس .

وحوالي الساعة الثالثة بعد زوال اليوم، وما يقارب 8 ساعات من الطيران، حطت طائرة “دريملاينر” المغربية، في مطارمحمد الخامس في الدارالبيضاء، قادمة إليه من مدينة مومباي الهندية، حيث يتم إنتاج اللقاح المذكور.

وتحمل الطائرة، المذكورة، نحو 2 مليون جرعة من اللقاحات، التي طورتها شركة للأدوية في المملكة المتحدة “AstraZeneca”، وجامعة أكسفورد في معهد “Serum Institute of India”، أكبر منتج للقاحات في العالم، والذي تلقى طلبات من دول في جميع أنحاء العالم.

مسار الرحلة

بايبلا

 وكان وزير الخارجية الهندي قد أعلن، مساء أمس الخكيس، في تصريح لرويترز، أن الحكومة الهندية أجازت تصدير لقاحات كورونا، لأول مرة، إذ تم تصدير الشحنات الأولى إلى المغرب، والبرازيل، اليوم.

وتصنع في الهند اللقاحات، التي طورتها شركة للأدوية في المملكة المتحدة AstraZeneca، وجامعة أكسفورد في معهد Serum Institute of India، أكبر منتج للقاحات في العالم، والذي تلقى طلبات من دول في جميع أنحاء العالم.

وكانت الحكومة الهندية قد أوقفت، الأسبوع الماضي، تصدير لقاحات “كورونا”، حتى تضمن التحصين المحلي الخاص بها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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