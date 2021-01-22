تغريدة لوزير الداخلية التركي تثير رجدل واسع 

محمد الفلاح - الجمعة 22 يناير 2021

صورة أرشيفية

أزمة كبيرة اشتعلت في تركيا بسبب تغريدة لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، وأثارت جدلا كبيرا، بعد تداولها على نطاق واسع، حسب قناة الحدث.

ووجه صويلو، عبر حسابه على تويتر، مساء الأربعاء، انتقادا للقضاء، لأنه أفرج عن شخص شتم والدته.

وقال صويلو في تغريدته: "والدتي في المستشفى منذ 45 يوما، هذا الشخص الحقير الذي علق بشتيمة على صورتي أنا ووالدتي تم تقديمه إلى المحكمة وإطلاق سراحه بشرط المراقبة القضائية"، مضيفا: "ماذا على أن أفعل؟ ما الفرق إذا في كوني وزيرا أم لا؟ ما معنى ذلك عندما لا أستطيع حماية والدتي وأنا أتعامل مع قضايا الشعب والدولة؟".

ورد وزير العدل عبد الحميد غُل، الذي أكد أنه لن يتلقى أوامر باعتقال الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة إلى تصريحات صويلو.

وقال غُل: "أقول لأولئك الذين أعطوني أوامر باعتقال الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي: الجمهورية التركية دولة قانون".

في السياق نفسه، أكدت زعيمة حزب الخير المعارض، ميرال أكشنر، أنه رغم رفضها للإهانات الموجهة إلى والدة وزير الداخلية، فإن شخصيات المعارضة تمر بهذه التجارب باستمرار.

وقالت في تصريح صحفي: "لم أكن أرغب في أن يختبر صويلو نفس الأشياء، فهو رغم كل شيء وزير داخلية، في فهمي للدولة، لا ينبغي أن تحدث هذه الإهانات للأمهات، أنا أحترم شخصية الأم، لكن وزير الداخلية لا يمكنه الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي".