شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلق عملية أمنية واسعة للقضاء على بقايا "داعش" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات عراقية بهدف القضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي.

وأفاد الجهاز في بيان صحفي بأن العملية التي انطلقت فجر اليوم في محافظات بغداد وكركوك والأنبار حققت في ساعاتها الأولى الإطاحة بعدد من الإرهابيين .

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من العملية الإرهابية التي شهدتها بغداد أمس المتمثلة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.