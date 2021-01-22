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مجلس النواب يرفع مساءلة ترامب للشيوخ.. الاثنين

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الدمام - شريف احمد - قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة إن مجلس النواب سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرد عنيف لمجلس الشيوخ يوم الاثنين بما يبدأ إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى.

وأضاف شومر أمام مجلس الشيوخ "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ. سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب. ستكون محاكمة كاملة. ستكون محاكمة عادلة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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