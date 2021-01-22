شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع مساءلة ترامب للشيوخ.. الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة إن مجلس النواب سيرفع مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تحريضه على تمرد عنيف لمجلس الشيوخ يوم الاثنين بما يبدأ إجراءات محاكمة قد تمنعه من العودة للرئاسة مرة أخرى.

وأضاف شومر أمام مجلس الشيوخ "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ. سيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب. ستكون محاكمة كاملة. ستكون محاكمة عادلة".