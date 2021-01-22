شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستلم مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولان في وزارة الصحة المغربية إن الحكومة تتوقع استلام مليوني جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19 اليوم الجمعة مما سيمكنها من بدء برنامج تحصين على مستوى البلاد.

وشحنة اللقاح، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، هي أول إمدادات كبيرة من اللقاحات تصل إلى أي دولة أفريقية.

وذكرت رويترز أمس الخميس أن معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، أكبر منتج للقاحات في العالم، سيرسل شحنات من اللقاح إلى المغرب والبرازيل اليوم الجمعة.

ويتطلب التحصين بلقاح أسترازينيكا الحصول على جرعتين، لكن بخلاف لقاحات أخرى فهو لا يحتاج لتخزين في درجات بالغة البرودة مما يسهل طرحه في دول حارة ومواقع نائية.

ورغم استلام مصر 50 ألف جرعة من حليفتها الإمارات في ديسمبر كانون الأول فلم يستلم أي بلد أفريقي إمدادات كافية بعد لبدء حملة تطعيم جماعية.

وشارك المغرب في تجارب لقاح شركة سينوفارم الصينية العام الماضي.

وقالت الرباط إنها تقدمت بطلبات للحصول على 65 مليون جرعة منها 25 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا أبرمت بشأنها اتفاقيتين مع المعهد الهندي وشركة آر-فارم الروسية بينما طلبت العدد المتبقي من سينوفارم.

ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان بدءا بالعاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والمعلمين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسجل المغرب حتى اليوم الجمعة 463706 حالات إصابة بكورونا منذ ظهور الجائحة منها 8076 وفاة و16329 حالة نشطة.