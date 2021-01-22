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الجوية والزوراء بمواجهة الوحدة السعودي والاماراتي بدوري المجموعات من أبطال آسيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-22 | 16:59

الجوية والزوراء بمواجهة الوحدة السعودي والاماراتي بدوري المجموعات من أبطال آسيا

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جاء تصنيف قرعة دوري ابطال اسيا بكرة القدم بفريق الشرطة في المستوى الرابع.

ووقع فريق القوة الجوية بمواجهة الوحدة السعودي في ملحق دوري ابطال اسيا وبالتصنيف نفسه.

 

اما الزوراء فوقع بمواجهة الوحدة الاماراتي بذات الملحق والتصنيف.

علما أن الفائز سيتواجد مباشرة في دوري المجموعات من المسابقة الى جانب فربق الشرطة.

 

الجدير بالذكر ان النسخة القادمة ستقام بنظام التجمع، ويشارك فيها 40 ناديا للمرة الأولى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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