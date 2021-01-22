دولة أوروبية تحذر من تخفيف قيود كورونا قبل الأوان

وأضاف سبان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس تجعل من الضروري العمل على خفض عدد الإصابات.

وتابع: "الأمر مثل المضاد الحيوي.. إذا توقفت عن تناوله قبل الأوان أو بسرعة قد يطور الجسم مناعة ضده.. لا نريد أن نتهم بتخفيف الإجراءات قبل الأوان".



وتفرض ألمانيا إجراءات عزل عام منذ مطلع نوفمبر، وسجلت ما يربو على 800 حالة وفاة ونحو 18 ألف إصابة جديدة اليوم الجمعة.