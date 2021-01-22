إصابة طفلين في قصف تركي على دهوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان بقصف تركي لنفق في منطقة تابعة لمحافظة دهوك.

ونقلت مواقع عراقية محلية عن المصدر قوله، إن "طائرات تركية قصفت بثلاثة صواريخ نفق في منطقة جمانكي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".

وأوضح المصدر، أن "القصف أسفر عن إصابة طفلين اثنين بجروح".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده قد تشرع في أي وقت بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار.

وقال أردوغان في تصريح أدلى به للصحفيين، على هامش مشاركته في أداء فريضة صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول "لدي عبارة أقولها دائما: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة ضد عناصر الحزب من سنجار.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد زار مؤخرا بغداد وأربيل وعرض على المسؤولين المساعدة في طرد حزب العمال من قضاء سنجار المتنازع عليه بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.