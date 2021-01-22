تركيا تغلق 26 موقعا إخباريا.. وتقرير: 42% من الأخبار المحجوبة تتعلق بأردوغان وعائلته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 يناير 2021

كشفت مؤسسة الدراسات القانونية والإعلامية في تركيا، أن 42 % من الأخبار المحجوبة فى تركيا، لها علاقة مباشرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته ورؤساء البلديات التابعة لحزب العدالة والتنمية، ومديرى الحزب ذاته.



ووفقًا لتقرير «Free Web Turkey»، كانت أكثر الأخبار المحجوبة في تركيا، بين نوفمبر 2019، وأكتوبر 2020، وأشار التقرير لما لا يقل عن 1910 عناوين حظرتها الحكومة التركية من مواقع التواصل الاجتماعي، فى حين حظرت حكومة أردوغان 870 رابطًا إلكترونيًا من المواقع الإخبارية، وأغلقت 26 موقعًا إخباريًا.